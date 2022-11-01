Програма єРобота: уряд виділив 381 мільйон на гранти підприємствам

Кабінет Міністів виділив для надання грантів підприємствам переробної галузі у рамках програми єРобота 380 мільйонів 985 тисяч гривень з резервного фонду держбюджету.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 1 листопада.

Гранти на загальну суму майже 381 млн грн отримають 63 заявники: 55 юридичних осіб, 7 ФОП та одна фізособа, яка має намір розпочати підприємницьку діяльність у сфері переробки зношених автомобільних шин.

У відомстві зазначили, що виділені кошти сприятимуть створенню нових робочих місць та розвитку у галузях переробної промисловості щодо виробництва:

харчових продуктів;

меблів;

хімічних речовин і хімічної продукції;

готових металевих виробів;

електричного устаткування та неметалевої мінеральної продукції;

оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка;

текстильного виробництва.

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