Програма єРобота: уряд виділив 381 мільйон на гранти підприємствам
Кабінет Міністів виділив для надання грантів підприємствам переробної галузі у рамках програми єРобота 380 мільйонів 985 тисяч гривень з резервного фонду держбюджету.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 1 листопада.
Гранти на загальну суму майже 381 млн грн отримають 63 заявники: 55 юридичних осіб, 7 ФОП та одна фізособа, яка має намір розпочати підприємницьку діяльність у сфері переробки зношених автомобільних шин.
У відомстві зазначили, що виділені кошти сприятимуть створенню нових робочих місць та розвитку у галузях переробної промисловості щодо виробництва:
- харчових продуктів;
- меблів;
- хімічних речовин і хімічної продукції;
- готових металевих виробів;
- електричного устаткування та неметалевої мінеральної продукції;
- оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка;
- текстильного виробництва.
Нагадуємо:
За підсумками сьомої хвилі програми "Власна справа" 212 переможців отримають мікрогранти на започаткування та розвиток бізнесу на загальну суму 48,7 млн грн.