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Програма єРобота: уряд виділив 381 мільйон на гранти підприємствам

Вівторок, 1 листопада 2022, 16:45 - Анастасія Жарикова

Кабінет Міністів виділив для надання грантів підприємствам переробної галузі у рамках програми єРобота 380 мільйонів 985 тисяч гривень з резервного фонду держбюджету.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 1 листопада.

Гранти на загальну суму майже 381 млн грн отримають 63 заявники: 55 юридичних осіб, 7 ФОП та одна фізособа, яка має намір розпочати підприємницьку діяльність у сфері переробки зношених автомобільних шин.

У відомстві зазначили, що виділені кошти сприятимуть створенню нових робочих місць та розвитку у галузях переробної промисловості щодо виробництва:

  • харчових продуктів;
  • меблів;
  • хімічних речовин і хімічної продукції;
  • готових металевих виробів;
  • електричного устаткування та неметалевої мінеральної продукції;
  • оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка;
  • текстильного виробництва.

Нагадуємо:

За підсумками сьомої хвилі програми "Власна справа" 212 переможців отримають мікрогранти на започаткування та розвиток бізнесу на загальну суму 48,7 млн грн.

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