Правительство сменило главу Госаудитслужбы
Кабинет министров уволил Геннадия Плиса с должности председателя Государственной аудиторской службы Украины. Новым главой службы назначили Аллу Басалаеву.
Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Уволен Плис Геннадий Владимирович с должности председателя Государственной аудиторской службы Украины", - написал Мельничук.
При этом правительство назначило главой Госаудитслужбы Аллу Басалаеву, бывшую судью Дарницкого райсуда города Киева и экс-члена ЦИК.
Напомним:
В апреле 2021 года Кабмин переназначил главу Госаудитслужбы Плиса на новый 5-летний срок.
Кабмин на заседании 29 апреля 2020 года назначил бывшего заместителя министра финансов правительства Гончарука Геннадия Плиса главой Государственной аудиторской службы.
Плис работал заместителем министра финансов в правительстве Алексея Гончарука.
В 2005-2006 годах Плис был заместителем начальника финансово-экономического управления Министерства угольной промышленности.
С 2006 по 2012 годы - начальник Главного управления внутреннего финансового контроля и аудита КГГА.
В 2012-2013 годах Плис был главой наблюдательного совета "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины", а в 2013-2014 - директором департамента внутреннего аудита и анализа рисков ГПЗКУ.
С августа 2014 Плис работал советником главы КГГА, с августа 2014 - директор департамента внутреннего финконтроля КГГА.
С января 2016 по декабрь 2017 работал первым главы КГГА Виталия Кличко.
Экономическая правда