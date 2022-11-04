Правительство сменило главу Госаудитслужбы

Кабинет министров уволил Геннадия Плиса с должности председателя Государственной аудиторской службы Украины. Новым главой службы назначили Аллу Басалаеву.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Уволен Плис Геннадий Владимирович с должности председателя Государственной аудиторской службы Украины", - написал Мельничук.

При этом правительство назначило главой Госаудитслужбы Аллу Басалаеву, бывшую судью Дарницкого райсуда города Киева и экс-члена ЦИК.

Напомним:

В апреле 2021 года Кабмин переназначил главу Госаудитслужбы Плиса на новый 5-летний срок.

Кабмин на заседании 29 апреля 2020 года назначил бывшего заместителя министра финансов правительства Гончарука Геннадия Плиса главой Государственной аудиторской службы.

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Плис работал заместителем министра финансов в правительстве Алексея Гончарука.

В 2005-2006 годах Плис был заместителем начальника финансово-экономического управления Министерства угольной промышленности.

С 2006 по 2012 годы - начальник Главного управления внутреннего финансового контроля и аудита КГГА.

В 2012-2013 годах Плис был главой наблюдательного совета "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины", а в 2013-2014 - директором департамента внутреннего аудита и анализа рисков ГПЗКУ.

С августа 2014 Плис работал советником главы КГГА, с августа 2014 - директор департамента внутреннего финконтроля КГГА.

С января 2016 по декабрь 2017 работал первым главы КГГА Виталия Кличко.

Экономическая правда