АРМА отказалось сообщить, кто управлял "Мотор Сиччю" после ареста компании – аналитики

Агентство по розыску и менеджменту активов отказалось обнародовать информацию, был ли выбран управляющий активами АО "Мотор Сич", на которые был наложен арест в марте 2021 года.

Об этом говорится в письме АРМА на запрос группы аналитиков Trap Aggressor.

Отмечается, что агентство также отказалось назвать сумму средств, которая была уплачена в государственный бюджет за управление арестованными активами производителя авиадвигателей. Обосновывают такое решение в АРМА риском ракетных обстрелов.

"Разглашение информации может нанести существенный вред, в частности, привести к нанесению точечных ударов по указанным объектам критической инфраструктуры и возникновению чрезвычайных ситуаций" - объяснили в Агентстве отказ сообщить, было ли выполнено решение Шевченковского районного суда города Киева от 19 марта 2021 года о передаче АРМА активов "Мотор Сич".

Тогда же государственный концерн "Укроборонпром" сообщил о готовности взять в управление активы "Мотор Сичи" с целью сохранения его потенциала и направил по этому поводу письмо АРМА.

Аналитики Trap Aggressor считают, что АРМА не обеспечила полноценное исполнение суда.

"Поэтому реальный бенефициар "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев до недавнего времени имел операционный контроль над производителем авиадвигателей", - говорят в Trap Aggressor.

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Ранее сообщалось, что СБУ задержала президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева по подозрению в работе на РФ.

Подробно о результатах управления АРМА российскими активами читайте в статье: Что происходит с конфискованными в Украине активами россиян, а также в ответе руководителя АРМА Какова настоящая роль АРМА в управлении российскими активами.

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Экономическая правда