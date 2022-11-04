Зерно подорожало из-за неопределенности "зернового соглашения": какими были мировые цены в октябре

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В октябре мировые цены на продукты почти не изменились – индекс продовольственных цен ФАО составил 135,9 по сравнению с 136,3 в сентябре, но индексы цен почти всех групп товаров снизились.

Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

В октябре наблюдался рост цен на зерновые, сопровождавшийся падением индексов цен на растительные масла, молочную продукцию, мясо и сахар.

"По результатам последнего обновления ИПЦФ упал по сравнению с его пиковым значением в марте этого года на 23,8 пункта (14,9%), однако этот показатель был на 2,7 пункта (2,0%) выше, чем в соответствующий период в прошлом году", – отметили аналитики.

Значение Индекса цен на зерновые составило 152,3 пункта, что на 4,4 пункта (3%) выше сентябрьского показателя и на 15,2 пункта (11,1%) выше показателя прошлого года. В октябре выросли цены на все виды зерновых – пшеницу, кукурузу, рис и другие.

"Мировые цены на пшеницу выросли на 3,2 процента - главным образом в связи с неопределенностью вокруг Черноморской зерновой инициативы", - подчеркнули в ФАО.

Индекс цен на растительные масла составил 150,1 пункта, что на 2,4 пункта (1,6%) ниже показателя прошлого месяца и почти на 20% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Падение цен на эту группу товаров было обусловлено снижением мировых цен на пальмовое, соевое и рапсовое масло, которое с избытком компенсировало рост котировок подсолнечного масла.

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Индекс цен на молочную продукцию в октябре составил 140,1 пункта, что на 2,5 пункта (1,7%) ниже показателя сентября. Его снижение длится четвертый месяц подряд, но все же его значение на 18,7 пункта (15,4%) выше, чем за соответствующий период прошлого года.

Среднее значение Индекса цен на мясо составило 118,4 пункта, что на 1,6 пункта (1,4%) ниже показателя сентября. Снижение цен на все виды мяса длится четвертый месяц подряд. Больше всего упали мировые цены на баранину.

Индекс цен на сахар в октябре составил 109 пунктов, что на 0,7 пункта (0,6%) ниже сентябрьского показателя, но на 10,1 пункта (8,5%) выше показателя соответствующего месяца прошлого года. Снижению мировых цен на сахар в октябре способствовали благоприятный прогноз предложения в мире в сезоне 2022-2023 годов и ожидаемый рост производства в Индии.

Напоминаем:

В сентябре мировые цены на продовольствие продолжили тенденцию снижения, которая длится шестой месяц подряд – среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 136,3 пункта, что на 1,5 пункта (1,1%) ниже показателя августа.