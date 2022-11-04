Тайваньский производитель продукции Apple Pegatron Corp начал сборку нового iPhone 14 в Индии.

Об этом пишут Bloomberg News и Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что производитель начал производство iPhone 14 в Индии, поскольку неустанный контроль и точечные блокировки из-за COVID в Китае препятствуют развитию и наносят финансовые потери местным жителям и компаниям.

Между тем Foxxconn начала производство iPhone 14 в Индии в сентябре.

Все крупнейшие тайваньские поставщики Apple - Foxconn, Pegatron и Wistron Corp - увеличили объемы сборки iPhone в Индии, чему способствовала программа финансовых стимулов премьер-министра Нарендры Моди, пишет Bloomberg.

Индия и другие страны, такие как Мексика и Вьетнам, становятся все более важными для контрактных производителей, поставляющих продукцию американским брендам на фоне связанных с COVID блокировок в Китае и тлеющей напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

В среду Китай приказал индустриальному парку в городе Чжэнчжоу, где находится фабрика iPhone, принадлежащая Foxconn, ввести семидневную блокировку.

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Pegatron отказался от комментариев, тогда как представитель Apple не сразу ответил на запрос Reuters.

Напомним:

Apple Inc. начала производство своего нового iPhone 14 в Индии раньше, чем ожидалось, после удивительно плавного развертывания производства, которое сократило отставание между производством в Китае и Индии с месяцев до нескольких недель.

Экономическая правда