Apple начала производство iPhone 14 в Индии: раньше, чем ожидалось

Apple Inc. начала производство своего нового iPhone 14 в Индии раньше, чем ожидалось, после удивительно плавного развертывания производства, которое сократило отставание между производством в Китае и Индии с месяцев до нескольких недель.

Об этом пишет Bloomberg.

Американский технический гигант объявил об этом в понедельник, спустя несколько недель после презентации iPhone 14 7 сентября.

Компания сотрудничала с Foxconn Technology Group, ее важнейшим производственным партнером, с первоначальной целью собирать iPhone в Ченнае примерно через два месяца после глобального запуска, пишет Bloomberg News в августе.

"Партнеры ускорили процесс после решения проблем с цепью поставок, что помогло производству пойти более гладко, чем ожидалось", – говорят источники издания на условиях анонимности.

Apple, которая долгое время производила большинство своих iPhone в Китае, ищет альтернативы, поскольку администрация Си Цзиньпина вступает в конфликт с правительством США и вводит блокирование по всей стране, что привело к срыву экономической деятельности.

В то же время администрация Нарендры Моди стремится превратить страну в жизнеспособного конкурента Китая в технологиях и производственных возможностях, особенно в условиях, когда западные инвесторы и корпорации начинают пренебрегать результатами Пекина", - пишет Bloomberg.

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"Индия сейчас является привлекательным местом для производства, поскольку она предлагает лучшую структуру затрат на рабочую силу, тогда как Apple стремится снизить геополитические риски", - аналитик Haitong International Securities сказал Джефф Пу.

"Чтобы превратить Индию в большую производственную площадку, Apple поможет Индии ускорить сроки производства", - добавил он.

"Мы рады производить iPhone 14 в Индии", - говорится в заявлении Apple, отправленном электронной почтой в понедельник. Компания не предоставила деталей о сроках производства. Представитель Foxconn отказался от комментариев.

Напомним:

Apple анонсировала iPhone 14 и 14 Plus, преимущественно сохранившие дизайн iPhone 13, а также а также Pro версии, с дисплея которых исчезли классические для последних моделей "челки".

Экономическая правда