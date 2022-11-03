Все разделы
Укр / Рус

Своими действиями на ЗАЭС оккупанты убивают животных – "Энергоатом"

Четверг, 3 ноября 2022, 13:11 - Алексей Павлыш
 
фото: энергоатом

Оккупанты своими действиями на Запорожской АЭС наносят вред не только инфраструктуре АЭС, но и окружающей среде и животным.

Об этом сообщили в "Энергоатоме".

"Так, из-за минирования периметра вокруг АЭС, в течение последних трех месяцев было зафиксировано не менее 30-ти подрывов собак, лисиц и диких кабанов на заложенных минах", - отмечают в украинской компании.

Ранее из-за перевода блоков временно оккупированной ЗАЭС в состояние холодного останова температура в пруду-охладителе снизилась до +13 градусов, что привело к массовой гибели рыбы.

Экономическая правда

энергетика АЭС экология Россия война
Материалы по теме
В "Укрэнерго" рассказали детали отключений электричества в четверг 3 ноября 2022, 10:45
Война и госфинансы: сколько нужно денег на восстановление и где их брать 3 ноября 2022, 08:22
ДТЭК предупредила о возможных экстренных отключениях света в ряде районов Киева 2 ноября 2022, 15:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте