Своими действиями на ЗАЭС оккупанты убивают животных – "Энергоатом"

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Оккупанты своими действиями на Запорожской АЭС наносят вред не только инфраструктуре АЭС, но и окружающей среде и животным.

Об этом сообщили в "Энергоатоме".

"Так, из-за минирования периметра вокруг АЭС, в течение последних трех месяцев было зафиксировано не менее 30-ти подрывов собак, лисиц и диких кабанов на заложенных минах", - отмечают в украинской компании.

Ранее из-за перевода блоков временно оккупированной ЗАЭС в состояние холодного останова температура в пруду-охладителе снизилась до +13 градусов, что привело к массовой гибели рыбы.

Экономическая правда