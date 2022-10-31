Оккупанты на ЗАЭС спровоцировали экологическую катастрофу – "Энергоатом"

В "Энергоатоме" заявляют, что последствия преступной деятельности российских оккупантов на Запорожской АЭС приводят и к экологической катастрофе: они уничтожают важную экологическую составляющую работы станции.

Об этом говорится в заявлении "Энергоатома".

В результате остановки энергоблоков станции теплая вода не попадает в пруд-охладитель ЗАЭС, в результате чего температура воды упала до около +13 градусов.

"Это привело к массовому умиранию рыбы в пруду. Сейчас он зарыблен двумя видами рыб - тепловодной телапией и азиатским сомом, которые были завезены около 25 лет назад для обеспечения экологической чистоты. Рыбы выполняют санитарную функцию, уничтожая зеленые водоросли и обеспечивая чистоту охлаждающих трубок конденсатора турбины.

При благоприятных условиях, когда температура зимой никогда не опускалась ниже +18 градусов, рыба размножалась. Поэтому если температура воды в пруду-охладителе не поднимется в ближайшее время, на берег выбросит около тысячи тонн дохлой рыбы", - подчеркивает украинская компания.

Экономическая правда