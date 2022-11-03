Семнадцать месяцев роста подряд: инфляция в Турции превысила 85%

Рост потребительских цен в Турции ускорился семнадцатый месяц подряд в октябре - инфляция в стране достигла 85,5% в условиях экономической политики президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает Financial Times.

Цены на продукты питания и транспорт удвоились в годовом измерении, что усугубляется более высокими мировыми ценами на энергоносители после полномасштабного вторжения России в Украину.

Президент Турции Реджеп Эрдоган пытается внедрить собственную экономическую политику, в рамках которой приказал центральному банку снизить учетную ставку до однозначных цифр в преддверии выборов в следующем году. По мнению Эрдогана, повышение процентных ставок центробанка поможет сдерживать инфляцию, что противоречит "традиционному" представлению о монетарной политике.

Как следствие, такие действия Эрдогана вызвали худшую инфляцию в стране за четверть века. После последнего понижения ставки на 250 б.п. учетная ставка Центробанка Турции составляет 10,5%.

По темпам инфляции Турцию опережают только Зимбабве, Венесуэла, Сирия, Ливан и Судан.

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Потребительские цены в Турции выросли более чем на 80% в августе - инфляция ускоряется на фоне надежд турецких политиков, что стремительный рост цен начнет замедляться после пика осенью.