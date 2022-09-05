Інфляція в Туреччині у серпні пришвидшилася до 80%

Споживчі ціни у Туреччині зросли на понад 80% у серпні – інфляція пришвидшується на тлі сподівань турецьких політиків, що стрімке зростання цін почне сповільнюватися після піку восени.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на статистичне агентство Туреччини.

Так, у серпні індекс споживчих цін зріс на 80,2% в річному вимірі — це найвищий показник за майже два десятиліття правління президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Уряд країни наполягає на тому, що інфляція почне падати в останні місяці 2022 року, хоча чиновники підвищили свій прогноз на кінець року до 65%.

Міністр фінансів країни Нуреддін Небаті заявив, що до кінця 2023 року облікова ставка становитиме 25%. Турецькі чиновники сподіваються, що охолодження інфляції допоможе переобранню Ердогана на виборах, які заплановані на червень наступного року.

Однак до оприлюднення даних у понеділок американський інвестиційний банк Goldman Sachs попереджав, що інфляційна динаміка Туреччини є "тривожною", і передбачав, що інфляція перевищить 90% у жовтні та листопаді, а потім впаде до 75%.

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Туреччина за наказом Ердогана провела те, що деякі економісти назвали гігантським економічним експериментом, адже політик відкидає політику підвищення процентних ставок центробанку для стримування інфляції.

Оскільки турецький президент наполягав на підтримці найнижчих у світі відсоткових ставок у реальному вираженні, країна постраждала від стрімкого зростання інфляції та падіння вартості ліри, що призвело до погіршення рівня життя та розпалювання невдоволення його керівництвом.

Нагадуємо:

Центральний банк Туреччини у серпні знизив свою ключову ставку після семимісячної павзи всупереч очікуванням економістів та попри стрімке зростання інфляції в країні.

Стрімкий ріст інфляції у Туреччині триває - у липні споживча інфляція прискорилась до 79,6% у річному вимірі порівняно з 78,6% у червні.