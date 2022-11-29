"Зерновая инициатива": еще 3 судна с агропродукцией для Азии и Европы вышли из портов
Вторник, 29 ноября 2022, 20:55 -
В рамках "зерновой инициативы" из портов Большой Одессы вышли 3 судна с 61 тыс тонн агропродукции для Азии и Европы.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
Сейчас в портах Большой Одессы под обработкой 23 судна. На них загружают 856 тыс тонн украинской агропродукции, добавили в министерстве.
Сейчас по "зерновому коридору" движется 3 судна под загрузку 85,5 тыс тонн агропродукции.
"С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 504 судна, которые экспортировали 12,27 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки", - говорится в сообщении.
Напомним:
Одесский припортовый завод перепрофилировал производственные мощности и присоединился к отгрузке зерновых на экспорт в рамках "зерновой сделки".
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Экономическая правда