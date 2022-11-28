Одесский припортовый завод начал отгружать зерно в рамках "зерновой сделки"

Одесский припортовый завод перепрофилировал производственные мощности и присоединился к отгрузке зерновых на экспорт в рамках "зерновой сделки".

Об этом говорится в заявлении ОПЗ.

"На сегодня полностью завершено перепрофилирование производственных мощностей АО "ОПЗ" по отгрузке зерновых с Одесского припортового завода на морской транспорт для отправки на экспорт", - говорится в сообщении.

В ОПЗ отмечают, что первые тысячи тонн уже загружены в трюмы судна.

"Общее количество зерновых, которое будет отправлено этим рейсом, составит почти 23000 тонн. Это будет первой отправкой продукции, загруженной на морской транспорт с Одесского припортового завода с начала боевых действий на территории Украины", - подчеркивают в ОПЗ.

"Было проведено множество подготовительных процедур, разработаны действующие схемы по реализации этого проекта, получено положительное решение по экспертизе от контролирующих органов, что дает разрешение на использование мощностей перегрузочного комплекса завода для отгрузки зерна.

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Это важный шаг для восстановления потенциала нашего предприятия и возрождения экономики нашей страны", - заявил и.о. председателя правления - директора АО "ОПЗ" Юрий Ковальский.

Экономическая правда