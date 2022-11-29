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Объемы строительства в Киеве не превышают 25% от довоенных - "Ковальская"

Вторник, 29 ноября 2022, 15:22 - Анастасия Жарикова

Строительство в Киеве сейчас возобновилось лишь на четверть от довоенных показателей.

Об этом в интервью ЭП рассказал гендиректор "Ковальской" Сергей Пилипенко.

По данным Пилипенко, сейчас в столице работают от 30 до 50% строительных площадок.

"Объективную статистику никто не даст. Но только на небольшом количестве площадок ведется новая постройка. Вся остальная активность, 80% – это почти завершенное строительство", – добавил СЕО компании.

Он объясняет, если взять жилой комплекс (ЖК), в рамках которого строится несколько домов, завершают максимально готовый. Секции на начальной и средней фазе строительства практически не строятся.

"Потребление строительных материалов и товарного бетона в ноябре составляет 20-25% от довоенного, это показатель, через который можно проследить за объемами строительства", – резюмировал директор "Ковальской".

Читайте больше в интервью: Сергей Пилипенко, "Ковальская": После обстрелов в октябре спрос на новые квартиры вообще стал

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Напоминаем:

Промышленно-строительная группа "Ковальская" в случае усложнения ситуации с электроснабжением зимой рассматривает сценарий полной остановки производства бетона в конце декабря и до второй половины февраля.

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