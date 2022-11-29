Объемы строительства в Киеве не превышают 25% от довоенных - "Ковальская"
Строительство в Киеве сейчас возобновилось лишь на четверть от довоенных показателей.
Об этом в интервью ЭП рассказал гендиректор "Ковальской" Сергей Пилипенко.
По данным Пилипенко, сейчас в столице работают от 30 до 50% строительных площадок.
"Объективную статистику никто не даст. Но только на небольшом количестве площадок ведется новая постройка. Вся остальная активность, 80% – это почти завершенное строительство", – добавил СЕО компании.
Он объясняет, если взять жилой комплекс (ЖК), в рамках которого строится несколько домов, завершают максимально готовый. Секции на начальной и средней фазе строительства практически не строятся.
"Потребление строительных материалов и товарного бетона в ноябре составляет 20-25% от довоенного, это показатель, через который можно проследить за объемами строительства", – резюмировал директор "Ковальской".
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Напоминаем:
Промышленно-строительная группа "Ковальская" в случае усложнения ситуации с электроснабжением зимой рассматривает сценарий полной остановки производства бетона в конце декабря и до второй половины февраля.