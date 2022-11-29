Найбільший виробник бетону у Києві зупинить виробництво на 1,5 місяці в разі блекауту

Промислово-будівельна група "Ковальська" у разі ускладненя ситуації з електропостачанням взимку розглядає сценарій повної зупинки виробництва бетону наприкінці грудня і до другої половини лютого.

Про це в інтерв'ю ЕП розповів гендиректор "Ковальської" Сергій Пилипенко.

"Нас відключають, як і всіх інших. Сильно страждаємо, підлаштовуємося. Коли є зрозумілий графік відключень, то плануємо графік виробництва заздалегідь. Допомагає перш за все те, що у нас є мережа підприємств у Києві та передмісті.

Якщо аварійно гаситься одне підприємство, то ми перекидаємо замовлення по бетону на інші локації, щоб клієнт отримав все вчасно", - відповів Пилипенко на питання, як підприємства групи пристосовуються до роботи в умовах відключень електроенергії.

"Змінили регламенти при певних роботах. Раніше просто подавали бетон по мірі заливки. Зараз заздалегідь готуємо потрібну кількість бетонозмішувачів і тільки тоді починаємо заливку.

Ми повинні забезпечити безперервний процес, бо йдеться про відповідальні конструкції, які використовуються в мостах, в логістичних складах, і ми не можемо допустити порушення технології бетонування.

Але все одно втрачаємо. Минулого тижня аварійно зупиняли виробничі лінії, купа продукції зіпсована. Декілька підприємств забезпечені генераторами, можуть якийсь час працювати на них, але обладнання дуже енергоємке, повністю автономну роботу не можемо забезпечити", - додав він.

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За словами Пилпипенка, найнегативніший сценарій на випадок ускладненя ситуації взимку - повна зупинка наприкінці грудня до другої половини лютого.

"Якщо погіршиться ситуація в енергетиці, то хто працюватиме на будівельних майданчиках? Кому потрібна ця продукція? Тому ми прораховуємо такий сценарій, коли повністю консервуються виробничі майданчики, відправляємо людей у відпустки або простій, і чекаємо покращення ситуації", - резюмував гендиректор "Ковальської".

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Економічна правда