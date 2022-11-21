Катар подписал 27-летнее соглашение по поставкам сжиженного природного газа в Китай

QatarEnergy подписала 27-летнее соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) китайской компании Sinopec - это является самой длинной сделкой в отрасли СПГ, поскольку нестабильные рынки заставляют покупателей искать долгосрочные сделки.

Об этом пишет Reuters.

"После вторжения России в Украину в феврале конкуренция за СПГ стала интенсивной, в частности, Европа нуждается в огромных объемах, чтобы помочь заменить российский трубопроводный газ, который ранее составлял почти 40% импорта континента", - напоминает агентство.

"Этот день является важной вехой для первой сделки купли-продажи по проекту North Field East, это 4 миллиона тонн на 27 лет для китайской компании Sinopec", - заявил глава QatarEnergy Саад аль-Кааби в интервью агентству Reuters в Дохе незадолго до подписания соглашения.

"Это означает, что долгосрочные сделки заключены и важны как для продавца, так и для покупателя", - сказал он.

Северное месторождение является частью крупнейшего в мире газового месторождения, которое Катар делит с Ираном.

QatarEnergy ранее в этом году подписала пять сделок по проекту North Field East.

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"Мы очень рады этой сделке с Sinopec, потому что у нас были долгосрочные отношения в прошлом, и это выводит наши отношения на новые высоты, поскольку у нас есть соглашение о сотрудничестве, которое продлится до 2050-х годов", - сказал Кааби.

По его словам, переговоры с другими покупателями в Китае и Европе, которые хотят иметь безопасность поставок, продолжаются.

Катар уже является крупнейшим мировым экспортером СПГ, и его проект расширения Северного месторождения укрепит эту позицию и поможет гарантировать долгосрочные поставки газа в Европу, поскольку континент ищет альтернативы российским поставкам, добавляет Reuters.

"Я думаю, что недавняя волатильность заставила покупателей понять важность долгосрочных поставок", - сказал Кааби.

Ранее Reuters писало со ссылкой на источники, что национальные нефтяные компании Китая ведут переговоры с Катаром об инвестировании в NFE.

Экономическая правда