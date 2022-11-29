В Киеве 29 ноября происходят экстренные отключения света - графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют.

Об этом сообщает компания "ДТЭК Киевские электросети".

"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют.

Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

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Напоминаем:

На 11:00 вторника, 29 ноября, производители электроэнергии обеспечивают 70% потребления электроэнергии в Украине, дефицит мощностей составляет 30% - электроснабжение будут ограничивать во всех областях.

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В понедельник, 28 ноября, из-за стремительного роста дефицита в энергосистеме применяются аварийные отключения по всей территории Украины.

Экономическая правда