Ирландия оштрафовала Meta на 265 миллионов евро за утечку данных

Ирландский регулятор оштрафовал компанию Meta (ранее - Facebook) на 265 млн евро после того, как данные более полумиллиарда пользователей были выложены на хакерском веб-сайте.

Об этом сообщает агентство AFP.

Комиссией было установлено, что Meta нарушила две статьи законодательства ЕС о защите данных.

Европейские операции Meta, как и ряда других техгигантов вроде Google и Apple, базируются в Дублине. Поэтому ирландский регулятор является ведущим органом, ответственным за привлечение этих компаний к ответственности.

В дополнение к штрафу, комиссия заявила, что "вынесла выговор и приказ", требующий от владельца Facebook Марка Цукерберга "привести свою обработку данных в соответствие [закондавству] путем принятия ряда корректирующих действий в течение определенного периода времени".

Ирландский регулятор начал свое расследование в апреле 2021 года, чтобы определить, был ли нарушен общеевропейский регламент о защите данных (GDPR) в части безопасности данных и соответствующего ирландского законодательства. Благодаря GDPR, вступившему в силу в 2018 году, пользователи социальных сетей получили больше прав для распоряжения собственными цифровыми данными.

Ранее Facebook заявлял, что данные с платформы были украдены хакерами в 2019 году, которые воспользовались функцией для поиска друзей с помощью списков контактов.

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Напоминаем:

Технологический гигант Meta (бывший Facebook) отчитался о четвертом подряд квартале падения прибыли, вследствие чего компания потеряла 67 млрд долларов рыночной стоимости.