Meta втратила $67 мільярдів капіталізації через четвертий поспіль квартал падіння

Технологічний гігант Meta (колишній Facebook) прозвітував про четвертий поспіль квартал падіння прибутку, внаслідок чого компанія втратила 67 млрд доларів ринкової вартості.

Про це повідомляє Reuters.

Інвестори почали "скидати" акції компанії через експериментальну ставку очільника Meta Марка Цукерберґа на його проєкт метавсесвіту, внаслідок чого загальні витрати компанії зросли на п'яту частину в третьому кварталі.

Акції компанії впали на 20% після завершення торгів, що призвело до втрати 67 млрд доларів ринкової вартості компанії. Meta вже вчетверте поспіль звітує про зниження квартального прибутку.

Материнська компанія Facebook заявила, що її загальні витрати можуть зрости на 16% в наступному році, і очікує, що операційні збитки Reality Labs - підрозділу, відповідального за втілення проєкту метавсесвіту в життя - "значно зростуть" в наступному році.

У липні-вересні збитки Reality Labs зросли до колосальних 3,67 млрд доларів з 2,63 млрд доларів роком раніше. Виручка скоротилася майже вдвічі.

"Було б помилкою з нашого боку не зосередитися на будь-якій з цих областей, які будуть фундаментально важливими для нашого майбутнього", - сказав Цукерберґ у коментарі агенству. "... ми виконуємо провідну роботу, яка стане ... зрештою зрілими продуктами в різні періоди часу протягом наступних 5 - 10 років".

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Він сказав, що Meta інвестує в дві інші області: доповнену реальність і нейронні інтерфейси.

Натомість аналітики зауважують, що з урахуванням економічної кризи ставка на метавсесвіт зумовить "довгий і болісний" майбутній шлях проєкту.