Семья Богуслаевых владеет недвижимостью во Франции на 250 миллионов - "Схемы"

Семья арестованного президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева владеет недвижимостью во Франции на 6 млн евро, или 250 млн грн.

Об этом говорится в расследовании "Схем" (Радио Свобода) и проекта Scanner Project.

Имущество, найденное во Франции, зарегистрировано на ряд французских компаний, бенефициаром которых является Александр Богуслаев - сын Богуслаева-старшего, который также был заместителем председателя наблюдательного совета "Мотор Сичи".

Речь идет о компании SCI DE LA PROMENADE DES ANGLAIS, на которую записана квартира и подвальное помещение в Ницце на Английской набережной стоимостью 850 тысяч евро.

На другую компанию, SCI BELLE EPOQUE, также подконтрольную Александру Богуслаеву, записаны апартаменты на 588 и 622 квадратных метра на бульваре Гюго в Ницце. Стоимость недвижимости на момент покупки - 1,32 млн евро.

Еще одна подконтрольная Богуслаеву-младшему компания, SCI DES ANGES, владеет двумя квартирами в элитном жилом комплексе в муниципалитете Вильнев-Лубе к западу от Ниццы суммарной стоимостью 800 тыс евро.

Четвертая французская компания называется SCI SLAVA, и ею Александр Богуслаев владеет вместе с бизнес-партнером Сергеем Шинкаренко. На нее зарегистрирован дом на бульваре Эдуарда восьмого в Ницце стоимостью 1,62 млн евро.

ВИДЕО ДНЯ

Таким образом, общая стоимость найденной недвижимости на момент покупки в 2010-11 годах составляла 4,6 млн евро. С учетом того, что за 10 лет недвижимость во Франции официально подорожала на около 30%, нынешняя ее стоимость достигает 5,9 млн евро.

Журналисты обратились к Александру и Вячеславу Богуслаевым с запросами о комментариях, а также ожидают ответа от прокуратуры и СБУ относительно того, планируют ли правоохранители обращаться к странам-партнерам относительно ареста зарубежных активов семьи Богуслаевых и планируют ли добиваться их конфискации в пользу Украины.

Читайте также: Неприкосновенный "дед" и его детище. Как Богуслаев и "Мотор Сич" работали на Россию

Напоминаем:

23 октября Служба безопасности Украины сообщила о задержании президента АО "Мотор Сич" и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия: им объявлено подозрение в коллаборации и пособничестве государству агрессору. По материалам следствия, эти чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех".

На следующий день, 24 октября, Шевченковский суд Киева взял их под стражу на два месяца (до 20 декабря). Уже в ноябре суд наложил арест на все имущество Богуслаева стоимостью почти 1 млрд грн.

Журналисты-расследователи "Схем" опубликовали, доказательства наличия у Вячеслава Богуслаева российского паспорта. Адвокат Богуслаева подтвердил, что у него действительно есть российский паспорт.

В начале ноября государство отчудило "Мотор Сич" и передало ее в управление Минобороны.