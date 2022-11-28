Российская нефть упала ниже предложенного ЕС потолка цен – Bloomberg

Российская флагманская нефть Urals снова упала в цене, напомнив о проблемах, с которыми сталкиваются дипломаты ЕС, ведущие переговоры об уровне цен, на котором можно было бы ограничить экспорт РФ.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, по данным Argus Media, цены на Urals в конце прошлой недели упали до 51,96 долл за баррель в порту Приморск на Балтийском море.

До аналогичного уровня подешевела нефть и в Новороссийске в Черном море.

В конце прошлой недели дипломаты ЕС обсуждали ограничения на продажу российской нефти в диапазоне 65-70 долларов за баррель.

Ожидалось, что переговоры возобновятся в понедельник.

"Любой покупатель, который заплатит больше, чем верхний предел, не сможет пользоваться европейскими судами или стандартным европейским страхованием", - объясняет механизм агентство.

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Но проблема заключается в том, что некоторые страны ЕС, включая Польшу, настаивают на снижении верхнего предела, чтобы наказать Кремль за его войну в Украине. В противовес этому, Греция, крупнейший в мире владелец нефтяных танкеров, предпочитает ввести высокое ограничение.

Дипломатам необходимо достичь единодушия, и цифра, на которой они остановятся, затем должна быть принята G7. Европейский запрет на импорт и полный запрет на страхование должны вступить в силу, что создает настоятельную необходимость согласовать верхний предел и предотвратить шок предложения", - добавляет Bloomberg.

Также отмечается, что существует значительная неопределенность относительно цен на российскую нефть, поскольку торговля российскими нефтепродуктами стала менее прозрачной после войны.

В четверг агентство Platts, входящее в состав S&P Global Inc., также оценило цену на нефть марки Urals в российском порту Приморск примерно в 52 доллара, говорят источники Bloomberg.

Ценовые данные Argus использует Минфин РФ для расчета экспортных пошлин.

Напомним:

Дипломаты стран "Большой семерки" (G7) и ЕС обсуждают ограничение цены на российскую нефть на уровне от 65 до 70 долларов за баррель с целью ограничения доходов для финансирования войны РФ против Украины, не нарушая при этом мировые рынки нефти.

Однако встреча представителей правительств стран ЕС, запланированная на вечер 25 ноября для обсуждения этого вопроса, была отменена.

В четверг правительства стран ЕС разделились во мнениях относительно уровня, на котором следует ограничить цены на российскую нефть.

Президент Владимир Зеленский считает, что потолок цен на российскую нефть, который обсуждается ЕС и странами G7, должен быть введен на уровне 30 долларов за баррель.

Переговоры между странами Европейского Союза по установлению верхнего предела цены на российскую нефть зашли в тупик в среду вечером.

Экономическая правда