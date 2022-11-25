Зеленский призвал ограничить цену на российскую нефть на уровне 30 долларов за баррель

Президент Владимир Зеленский считает, что потолок цен на российскую нефть, который обсуждается ЕС и странами G7, должен быть введен на уровне 30 долларов за баррель.

Об этом он заявил в своем обращении к участникам международного симпозиума "Европейская идея".

"В этом году Европа наконец-то осуществляет энергетическое разоружение России. Зависимость континента от российских энергоресурсов стала уменьшаться. А должно полностью исчезнуть. И один из ключевых инструментов – это ограничение российских заработков от экспорта ресурсов", – сказал глава государства.

Он обратил внимание, что в мире и Европе уже начали говорить о принудительном ограничении цены российской нефти.

"И звучат слова об уровне в 60 или 70 долларов. Безусловно, такие слова – это поддавки. Больше похоже на попытку что-то изобразить, а не что-то сделать", – заявил Зеленский.

Он поблагодарил Польшу и страны Балтии и назвал их предложения по прайскепу в 30 долларов правильными.

"Ограничение цены на уровне до 30 долларов за баррель кажется более правильным предложением, и я благодарю, что такое предложение прозвучало и защищается.

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Пришла пора, чтобы обеспечить и такое достижение Европы.

И на основе этого и других подобных достижений ни один из потенциальных врагов Европы больше не сможет шантажировать наш континент энергетическим оружием", – сказал президент.

Он добавил, что после введения ограничения цен на российскую нефть, энергетическая безопасность Европы, а значит, и ценовая безопасность теперь будет базироваться, прежде всего, на сотрудничестве и солидарности между европейцами и на европейских энергетических правилах.

Напоминаем:

Переговоры между странами Европейского Союза по установлению верхнего предела цены на российскую нефть зашли в тупик в среду вечером.