"ДТЭК Энерго" выкупит евробонды на $50 миллионов по цене 27% от номинала

Компания "ДТЭК Энерго" выкупит евробонды с погашением в 2027 году и купонной ставкой 7-7,5% на общую сумму 50 млн долларов по цене до 27% от номинала.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на биржевое сообщение компании в понедельник.

В сообщении говорится, что выкуп евробондов по такому дисконту позволит снизить долговую нагрузку и направить больше средств, сэкономленных от обслуживания международного долга, на текущую деятельность.

Так, речь идет о восстановлении поврежденного от обстрелов оборудования, ремонте энергоблоков ТЭС, более надежном прохождении осенне-зимнего периода, инвестициях в отечественную угледобычу.

В "ДТЭК Энерго" заявили, что делают все возможное, чтобы предоставлять услуги по обеспечению электроэнергии и тепла в стране, а также сохранять предприятия и выплачивать зарплату вовремя работникам.

"Однако, отметила компания, важно также выполнять обязательства перед инвесторами: согласно условиям долговой документации, необходимо ежегодно направлять более $100 млн на обслуживание евробондов", - цитирует сообщение компании "Интерфакс-Украина".

"Аккумулировать соответствующие средства удалось до войны, они имеют ограниченный характер для обслуживания международных обязательств", - уточнили в компании агентству.

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При этом максимальная цена выкупа - 27% от номинала, заявки принимают до вечера 8 декабря, объявление результатов планируется 9 декабря, а расчеты - 15 декабря. Непосредственным покупателем является DTEK Holdings Limited.

Напомним:

Сообщалось, что "ДТЭК Энерго" планирует полностью выплатить 29,5 миллионов долларов процентов по облигациям в сентябре.

Компания ДТЭК Finance plc ("дочка" ДТЭК Energy) по результатам проведенного аукциона выкупит еврооблигации на 32,507 млн долл по цене 24% от номинала и ниже.

Экономическая правда