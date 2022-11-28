В Киеве для питания бытовых потребителей есть только 42% электроэнергии, продолжаются отключения – ДТЭК

В Киеве продолжаются экстренные отключения света, энергопотребление в столице надо снизить на 60%.

Об этом сообщает "ДТЭК Киевские электросети".

В Киеве продолжаются экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

По распоряжению НЭК Укрэнерго должны снизить 60% мощности потребления Киева", - говорится в сообщении.

В компании подчеркивают, что обеспечение светом критической инфраструктуры - больниц, насосных и тепловых пунктов - требует 58% электроэнергии, которая остается.

Для питания бытовых потребителей есть только 42% электроэнергии.

"Делаем все возможное, чтобы подавать свет каждому клиенту по 2-3 часа дважды в сутки. Как только удастся сбалансировать ситуацию - вернемся к отключению по графикам. Следите за обновлением информации", - добавили в компании.

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Напомним:

В Киеве в режиме аварийных отключений находятся 55% абонентов - в энергосистеме продолжаются ремонтные работы.

Экономическая правда