В Киеве в режиме аварийных отключений 55% абонентов – КГВА

ФОТО: НАЗАРИЙ МАЗИЛЮК, УП

В Киеве в режиме аварийных отключений находятся 55% абонентов - в энергосистеме продолжаются ремонтные работы.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА) в Telegram.

В администрации добавляют, что в столице продолжают восстанавливать электроснабжение.

Максимальная продолжительность каждого отключения должна составлять не более 5 часов, напомнили в КГВА.

"Если у вас отключают на более длительный период, или вовсе не включили электропитание от 23-го ноября - обращайтесь в ДТЭК. Через чат-бот компании в Telegram или можете написать в Facebook", - говорится в сообщении.

Напомним:

В понедельник, 28 ноября, из-за стремительного роста дефицита в энергосистеме применяются аварийные отключения по всей территории Украины.

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Экономическая правда