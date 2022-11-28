В Киеве в режиме аварийных отключений 55% абонентов – КГВА
В Киеве в режиме аварийных отключений находятся 55% абонентов - в энергосистеме продолжаются ремонтные работы.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА) в Telegram.
В администрации добавляют, что в столице продолжают восстанавливать электроснабжение.
Максимальная продолжительность каждого отключения должна составлять не более 5 часов, напомнили в КГВА.
"Если у вас отключают на более длительный период, или вовсе не включили электропитание от 23-го ноября - обращайтесь в ДТЭК. Через чат-бот компании в Telegram или можете написать в Facebook", - говорится в сообщении.
Напомним:
В понедельник, 28 ноября, из-за стремительного роста дефицита в энергосистеме применяются аварийные отключения по всей территории Украины.
Экономическая правда