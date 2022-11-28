По всей Украине - аварийные отключения света

В понедельник, 28 ноября, из-за стремительного роста дефицита в энергосистеме применяются аварийные отключения по всей территории Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Причиной увеличения дефицита мощности стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях, отмечает оператор. В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий. Сейчас дефицит мощности составляет 27%.

В то же время Укрэнерго отмечает, что после устранения причин аварийных отключений, блоки вернутся в работу, что уменьшит дефицит в энергосистеме и уменьшит объемы ограничений потребителей. Контролируемые аварийные отключения позволяют сбалансировать энергосистему и предотвращать аварийные ситуации в сетях.

Как объясняют в ДТЭК, стабилизационные отключения происходят на заранее определенный объем электроэнергии, предоставленный оператором "Укрэнерго". Благодаря тому, что облэнерго заблаговременно знают, на сколько нужно уменьшить потребление электроэнергии, они могут равномерно его распределить между различными потребителями и составить график. Существуют также экстренные отключения, на случай, если энергосистему нужно сбалансировать на больший предусмотренный графиком объем. Такую нагрузку на систему невозможно спрогнозировать заранее: диспетчеры облэнерго получают команду на дополнительные отключения и должны ее выполнить в течение 15 минут.