Программа "єОселя": Ощадбанк выдал кредитов более чем на 200 миллионов

Государственный Ощадбанк с момента старта программы льготного ипотечного кредитования выдал кредитов более чем на 200 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Ощадбанк продолжает развивать ипотечное кредитование, удерживая долю рынка более 90%. С момента его восстановления банк выдал более 200 млн. грн. кредитов на приобретение жилья. Это более 220 кредитов, среди которых свыше 60 выдано в рамках государственной программы єОселя", – говорится в сообщении.

Доступный ипотечный кредит под 3% годовых по программе получили преимущественно военнослужащие из 9 областей и Киева.

Также в банке напомнили, что кроме государственных программ єОселя и "Доступная ипотека 7%" клиентам доступны и другие программы.

Читайте также: "єОселя" вместо "ипотеки Зеленского". Кто сможет взять кредит на квартиру под 3%

Напоминаем:

ВИДЕО ДНЯ

Семьи из числа внутренне перемещенных получили 475 льготных ипотечных кредитов на приобретение жилья.