Переселенці придбали 475 квартир за пільговою іпотекою
Сім’ї з числа внутрішньо переміщених осіб отримали 475 пільгових іпотечних кредитів на придбання житла.
Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Так, 429 квартир купили у фізосіб, у забудовників через фінансові компанії придбано 46 квартир.
"Надання пільгових кредитів реалізується в межах спільного проєкту Мінреінтеграції та Держмолодьжитла.
Вартість житла, що придбається за цією програмою, є найнижчою з-поміж державних житлових програм, які діють в Україні", - зазначають в міністерстві.
Кредити надаються на термін до 30 років під 3% річних, виходячи з нормативної площі 52,5 кв. м на особу чи сім’ю з двох осіб і додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї.
Громадяни мають можливість самостійно обирати собі житло для придбання на пільгових умовах.
Після внесення Урядом відповідних змін, участь у програмі можуть взяти, зокрема, й громадяни, які мають житло на території громад, де тривають воєнні дії або які перебувають в тимчасовій окупації.
Перелік таких громад затверджений наказом Мінреінтеграції", - пояснили у відомстві.
Програма "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб" фінансується за рахунок гранту уряду Німеччини через Кредитну установу для відбудови KfW.
Зареєструватися для участі у програмі можна через портал "Дія" або в регіональних управліннях Держмолодьжитла.
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Економічна правда