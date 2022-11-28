Украина и США обсудили сотрудничество по усилению санкций против России

Минэкономики

Первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко обсудила с координатором санкций Государственного департамента США, послом Джеймсом О'Брайеном усиление давления на Россию.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Глава Минэкономики поблагодарила США за поддержку, в частности, в вопросах санкционной политики.

"В то же время падение российской экономики до конца года будет составлять, по прогнозам, 4,5-4,6%. А падение украинского – уже 30%. Поэтому очевидно, что санкции работают не так быстро и не так эффективно, как это должно быть. Так что их необходимо усиливать.

Именно поэтому для нас важна скоординированность, системность, обмен наработками и идеями в этом вопросе с партнерами, американской стороной. В частности, по отражению и синхронизации санкций",– отметила министр.

В свою очередь Джеймс О'Брайен подчеркнул, что для Соединенных Штатов очень ценен обмен информацией с украинской стороной, которая обладает уже значительными наработками в этом направлении.

Мы понимаем, что санкции действуют замедленно. Однако они позволяют остановить РФ быстрее, чем она бы остановилась сама. Кроме того, санкции способны сделать так, чтобы Россия в будущем не повторила агрессию снова. Так что надеемся, что обмен информацией позволит ускорить работу в этом направлении", – отметил он.

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Во время встречи украинская и американская стороны проработали актуальные вопросы сотрудничества в сфере санкционной политики:

введение с 5 декабря "ценового потолка" на российскую нефть;

синхронизацию санкций;

секторальные санкции по направлениям и сферам;

предотвращение обхода санкций.

Напоминаем:

Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия готова поддержать эмбарго на российскую нефть с 1 января, перестав снабжать ее трубопроводом "Дружба".

До вступления в силу эмбарго ЕС (5 декабря) осталось всего две недели, а РФ уже потеряла более 90% своего рынка в северных странах блока, ранее являвшихся основой поставок из балтийских и арктических терминалов.