"Газпром" передумал ограничивать поставки газа Молдове

Российский "Газпром" заявил, что пока не будет ограничивать подачу газа Молдове после того, как обвинил Украину в краже предназначенного для Молдовы газа.

Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома".

По словам российской госкомпании, "Молдовагаз" "устранила нарушения по оплате "Газпрому" текущих поставок российского газа в ноябре". Ранее "Газпром" заявил, что в Украине якобы "оседает" часть предназначенного для Молдовы газа, и эту часть Молдова не оплатила. Как следствие, РФ пригрозила Молдове ограничить подачу газа через ГИС "Суджа" с понедельника, 28 ноября.

Теперь же "Газпром" заявил, что получил средства за якобы "осевший" газ, поэтому решил не снижать подачу газа для транзита в Молдову.

При этом компания намекнула, что может в дальнейшем ограничить поставки газа в страну: "Газпром" оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа в случае нарушения их оплаты". При этом компания обвинила Молдову в "регулярном нарушении" страной обязательств по оплате поставок газа.

Напоминаем:

Российский "Газпром" заявляет об "оседании" в Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией "Молдовагаз".

ВИДЕО ДНЯ

В начале осени 2022 года Кремль взялся испытывать прочность молдавской энергосистемы. В октябре снизил поставки газа на 30% от контрактного объема. А фактически с 1 ноября урезал газ наполовину. Такое урезание означало, что Молдова теряет также главный источник электроэнергии.