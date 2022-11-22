"Газпром" стверджує, що частина газу для Молдови "осідає" в Україні

Російський "Газпром" заявляє про "осідання" в Україні російського газу, призначеного для постачання молдовським споживачам за контрактом з компанією "Молдовагаз".

Про це йдеться у заяві російського монополіста.

"Обсяг газу, що подається "Газпромом" на ГВС "Суджа" для транзиту до Молдови через територію України, перевищує фізичний обсяг, що передається на кордоні України з Молдовою", - стверджують в "Газпромі".

Російська компанія заявляє, що 21 листопада "Молдовагаз" відповідно до контракту оплатив "Газпрому" частину поставок за листопад.

"Обсяг фактично поставленого російського газу, щодо якого порушено оплату поточних поставок у листопаді, становить 24,945 млн куб. м газу. Сумарний накопичений обсяг осідання на території України - 52,52 млн куб. м газу", - йдеться у позиції "Газпрому".

"Газпром" заявляє, що "при збереженні транзитного дисбалансу через Україну для споживачів Молдови" 28 листопада почне скорочення подачі газу на ГВС "Суджа" для транзиту через Україну в обсязі добової недопоставки.

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Як повідомлялося, молдовська державна компанія Energocom також закупила на біржі в Румунії на 3 листопада 8,04 ГВт-год електроенергії - це 65% від необхідного Молдові обсягу споживання.

Нагадаємо, на початку осені 2022 року Кремль взявся випробовувати міцність молдовської енергосистеми. У жовтні знизив постачання газу на 30% від контрактного обсягу. А фактично з 1 листопада урізав газ наполовину. Таке урізання означало, що Молдова втрачає також головне джерело електроенергії.

Крім того, через обстріли української інфраструктури Росією Молдова більше не має змоги купувати електроенергію в України.

Економічна правда