НБУ выпустил памятную медаль "Город героев - Мариуполь"

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Нацбанк в знак уважения к героям, защитникам и жителям Мариуполя выпустил памятную медаль "Город героев - Мариуполь".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Дизайн для медали создала киевская художница Марина Куц. По ее замыслу, реверс медали содержит образ преданного Украине воина, вокруг которого - стилизованные обломки, оружие, перекрестие прицела", — говорится в сообщении.

На аверсе медали изображен фасад драматического театра под прицелом и стилизованные конструкции Азовстали, на которые летят бомбы.

"В написании слова "Мариуполь" букву "и" заменяет свеча как символ памяти по погибшим, а буква "о" имитирует карту города, созданную из двух профилей - детского и взрослого, как символ принудительной депортации", — рассказали в Нацбанке

Медаль изготовлена из нейзильбера, ее тираж - до 100 000 штук (в том числе до 50 000 штук в 2022 году).

Напомним:

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