НБУ випустив пам'ятну монету до 300-річчя від дня народження Сковороди

фото: нбу

Нацбанк з 22 листопада увів в обіг пам'ятну монету "Сад божественних пісень", присвячену видатному українському філософу та письменнику Григорію Сковороді.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Зазначається, що срібна монета "Сад божественних пісень" номіналом 20 грн вийшла до 300-річчя з дня народження Сковороди.

Діаметр монети - 50 мм, тираж - до 2 500 шт. Гурт - гладкий із заглибленим написом.

"Збірка віршів "Сад божественних пісень" є його своєрідним ліричним щоденником, в якому знайшли відображення життєві події, морально-філософські роздуми про смисл життя, істинне щастя, добро, чесність тощо. Збірка містить 30 пісень", - пояснюють в НБУ.

фото: нбу

На аверсі монети розміщено: унизу - малий Державний Герб України, ліворуч від якого написи: УКРАЇНА та рік карбування монети 2022; праворуч – номінал 20 та графічний символ гривні.

"Основна композиція аверсу - символічний стилізований фонтан, що є алегорією Бога, який наповнює водою різні посудини, метафори людини та людської душі.

З одного боку, вони всі різного розміру, отже, нерівні. З іншого, - усі вони наповнені, тому рівні. Кожна посудина має різний об’єм, але отримує достатньо води для свого наповнення (пластичне втілення графічного малюнка Г. Сковороди "Нерівна всім рівність…").

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Над життєдайним фонтаном "проростають райські" дерева (елемент оздоблення – локальна позолота), що формують сад божественних пісень, навколо яких "розтікаються" рядки зі збірки "Сад божественних пісень", - розповіли в Нацбанку.

На реверсі монети зображено метафоричну художньо-образну композицію: під деревцем вишні – юнак, який грає на сопілці, поряд – розкрита книга (символічний світ Г. Сковороди); обабіч юнака написи: ліворуч – 300 РОКІВ, ГРИГОРІЙ (вертикально), праворуч – СКОВОРОДА (вертикально); навколо – дзеркальні символічні постаті, що намагаються ухопити філософа, та напис півколом – СВІТ ЛОВИВ МЕНЕ, ТА НЕ СПІЙМАВ.

Економічна правда