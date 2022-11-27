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Из-за уменьшения валютных резервов Пакистан прекращает платежи за рубежом за онлайн-игры

Воскресенье, 27 ноября 2022, 15:17 - Игорь Пилипив
 
getty images

Пакистан прекратил платежи за покупки через мобильные приложения, включая онлайн-видеоигры, что является признаком кризиса, вызванного истощением валютных резервов страны.

Об этом сообщает Bloomberg.

Экономика южноазиатской страны сталкивается с различными давлениями, включая дефицит доллара и дальнейшее снижение рейтинговыми агентствами рейтингов. Валютные резервы страны покрывают примерно один месяц импорта, что меньше трехмесячного контрольного показателя.

Регулятор остановил транзакции и обязал операторов связи повторно подать свои заявки.

Отмечается, что Пакистан ограничивает зарубежные платежи и импорт, чтобы решить проблему нехватки американской валюты. Автомобильные компании, включая местные подразделения Honda Motor Co. и Toyota Motor Co., в этом году несколько раз останавливали производство на несколько недель, потому что не могли импортировать запчасти.

Напомним:

Количество развивающихся стран, долг которых находится в уязвимом состоянии, удвоилось - наибольшие риски дефолта показывают Сальвадор, Гана, Египет, Тунис и Пакистан.

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