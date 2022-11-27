Нацбанк увеличил продажу валюты из резервов до 408 миллионов долларов

getty images

За неделю с 21 по 25 ноября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 408,52 млн долларов и купил 7 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Согласно данным валютных интервенций Национальный банк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 408,52 млн долларов. При этом регулятор купил только 7 млн долларов. На прошлой неделе НБУ продал 182,18 млн долларов, а неделей ранее только 326,49 млн долларов.

С конца мая НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты не превышали полумиллиарда.

В то же время с начала 2022 года Нацбанк купил 3,23 млрд долларов и 110,97 млн евро и продал 22,83 млрд долларов и 1,789 млрд евро.

Напомним:

Нацбанк ведет переговоры с банками для создания национальной сети из около 1000 отделений с резервными источниками энергоснабжения, которая будет доступна для использования всеми системно-важными банками и сотрудниками НБУ.