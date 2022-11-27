Chevron сможет расширить добычу и экспорт венесуэльской нефти, чтобы заменить российскую. 

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Нефтяная компания Chevron Corp получила лицензию США на расширение добычи нефти в Венесуэле.

Об этом сообщает Reuters.

Разрешение США вносит дополнительную прозрачность в венесуэльский нефтяной сектор и позволяет Chevron получать выгоду от продажи нефти, которая сейчас добывается его совместными предприятиями с PDVSA, говорится в заявлении калифорнийской компании, базирующейся в Калифорнии.

Условия лицензии призваны предотвратить получение государственно компанией Petróleos de Venezuela, известной как PDVSA, поступлений от продажи нефти Chevron, заявили американские чиновники. Лицензия действует в течение шести месяцев и будет автоматически продлеваться ежемесячно.

Разрешение обеспечивает ограниченные новые поставки нефти на рынок, который пытается заменить российские баррели, поскольку западные покупатели избегают из-за вторжения РФ в Украину.

Напомним:

До вступления в силу эмбарго ЕС (5 декабря) осталось всего две недели, а РФ уже потеряла более 90% своего рынка в северных странах блока, которые ранее были основой поставок с балтийских и арктических терминалов.