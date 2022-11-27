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Дефицит мощности в энергосистеме составляет около 20% - Укрэнерго

Воскресенье, 27 ноября 2022, 11:40 - Игорь Пилипив
 
getty images

По состоянию на утро 27 ноября производители электроэнергии покрывают почти 80% потребностей потребления, из которых на критическую инфраструктуру приходится лишь около 10%.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго". 

Вследствие похолодания постепенно растет использование электроэнергии потребителями. Следовательно, режим ограничения потребления продолжает действовать из-за дефицита мощности, который сейчас составляет около 20%.

Отмечается, что Укрэнерго доводит до облэнерго лимиты потребления по каждой области, превышать который нельзя, а оператор системы распределения должен самостоятельно определить виды отключений - аварийные или плановые - и непосредственно их применять. 

В частности, на Львовщине одновременно пользоваться электроэнергией и водой могут 50% потребителей. Без электроэнергии - 718 населенных пунктов области, а 314 частично находятся без питания.

Напомним:

По состоянию на утро субботы, 26 ноября, был введен в работу еще один атомный блок, что позволило снизить дефицит электроэнергии до 25%.

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