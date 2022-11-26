Онлайн-продажи в США на "черную пятницу" пересекли 9 миллиардов долларов

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В США онлайн-покупатели потратили рекордные 9,12 млрд долларов в эту "черную пятницу".

Об этом сообщает Reuters.

Расходы в Интернете выросли на 2,3% в "черную пятницу", сообщает Adobe Analytics, благодаря тому, что потребители ждут скидок до традиционных дней больших покупок, несмотря на то, что предложения начинаются еще в октябре.

Adobe Analytics, которая измеряет электронную коммерцию путем анализа транзакций на вебсайтах, имеет доступ к данным о покупках в 85% из 100 лучших интернет-магазинов в Соединенных Штатах.

Adobe ожидает, что "киберпонедельник" снова станет крупнейшим днем онлайн-покупок в сезоне и принесет 11,2 млрд долларов США.

Напомним:

Цены на товары и услуги в США в октябре выросли на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - это является признаком того, что инфляция начинает замедляться после достижения самых высоких за последние десятилетия показателей.