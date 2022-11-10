Інфляція у США сповільнилась до 7,7% у жовтні

Ціни на товари і послуги в США у жовтні зросли на 7,7% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - це є ознакою того, що інфляція починає сповільнюватись після досягнення найвищих за останні десятиліття показників.

Про це пише The Guardian з посиланням на Бюро трудової статистики США.

Так, у річному вимірі індекс споживчих цін показав зростання на 7,7%, що на 0,5 процентного пункту нижче в порівнянні з вереснем, коли показник сягнув 8,2%.

Жовтневий показник інфляції є найнижчим з січня (7,5%).

Поряд із незначним уповільненням загальної інфляції, базова інфляція, яка виключає волатильні енергетичний та продовольчий сектори, також продемонструвала невелике уповільнення, досягнувши 6,3%, що на 0,3% більше, ніж минулого місяця.

Хоча жовтневий показник інфляції трохи нижчий, ніж очікували аналітики, він все ще набагато вище цільового рівня в 2%, якого намагається досягти Федеральна резервна система США.

ФРС на чолі з Джеромом Пауеллом і з метою стримування інфляції підвищує процентні ставки з березня після того, як на початку пандемії ставки були нерухомими.

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Нагадаємо:

Федеральна резервна система вчетверте поспіль підвищила процентні ставки на 75 базисних пунктів і сигналізувала можливе ослаблення темпів підвищення ставок.

Економічна правда