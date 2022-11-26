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Минцифры: 73% мобильной сети работает

Суббота, 26 ноября 2022, 14:37 - Игорь Пилипив

В Министерстве цифровой трансформации заявили, что после масштабного обесточивания в Украине уже работает 73% мобильной сети.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Ощутимо улучшилась ситуация со связью в Кировоградской, Днепропетровской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Житомирской областях. Благодаря мощной работе энергетиков, мобильные операторы переподключили там половину базовых станций", — говорится в сообщении.

Также стабилизировалась связь в Черкасской, Львовской, Ровенской, Винницкой и Черновицкой областях. И вскоре появится во всех регионах.

Больше всего трудностей со связью в Донецкой и Запорожской областях. 

В Минцифре просят не перегружать сеть и при необходимости пользоваться национальным роумингом, а также отдавайте предпочтение текстовым SMS, файлы, фото и видео отправляйте с помощью Wi-Fi.

Напомним:

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Министр цифоровой трансформации Михаил Федоров заявил, что связь в Украине постепенно восстанавливается - в Херсонской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях до сих пор есть трудности.

Минцифра мобильная связь
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