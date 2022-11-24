Зв'язок в Україні поступово відновлюється: де найкраща ситуація і де – труднощі

Міністр цифорової трансформації Михайло Федоров заявив, що зв'язок в Україні поступово відновлюється - в Херсонській, Харківській, Кіровоградській, Полтавській та Миколаївській областях досі є труднощі.

Про це Федоров написав у Telegram.

За його словами, айкраща ситуація з роботою базових станцій у Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Сумській, Черкаській та Чернівецькій областях.

У Херсонській, Харківській, Кіровоградській, Полтавській та Миколаївській областях досі є труднощі.

"Енергетики працюють без упину, щоб скоріше відновити електроенергію. Разом з нею поступово повертається і зв‘язок.

Телеком-компанії точково продовжують працювати на генераторах, десятки з яких ми передали раніше", - додав міністр.

Економічна правда