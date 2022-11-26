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Беларусь поставляет в ЕС мебель и древесину, для производства которой использует принудительный труд заключенных 

Суббота, 26 ноября 2022, 10:00 - Игорь Пилипив
 
getty images

В страны ЕС поставляют мебель и древесину, при производстве которой используют принудительный труд белорусских заключенных, среди которых есть политзаключенные. 

Об этом говорится в расследовании британской общественной организации Earthsight.

Европейские потребители годами покупают мебель и другие изделия, произведенные из белорусской древесины. 

Закупки этого сырья продолжились, несмотря на санкции против Беларуси, введенные после жестокого подавления протестов 2020 года и начала полномасштабного вторжения в Украину. 

"В 2021 году Беларусь стала вторым по объему поставок источником древесины для шведской сети IKEA после Польши, утверждают авторы расследования. По их данным, в прошлом году компания использовала 1,7 миллиона кубометров белорусского леса-кругляка", — говорится в расследовании. 

Отмечается, что производство древесины связано с принудительным трудом осужденных, в частности политзаключенных, а часть сырья добывают в охраняемых лесах страны под контролем Управления делами Александра Лукашенко. 

Напомним:

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