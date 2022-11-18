Лукашенко про вихід McDonald's із Білорусі: У нас що, булочку навпіл не можуть розрізати?

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував вихід із країни мережі McDonald's, закликавши "споживати своє" і "не кидатися на заморське".

Про це він сказав у Мінську на вшануванні передовиків виробництва в АПК, відео-фрагмент виступу оприлюднив наближений до пресслужби Лукашенка Telegram-канал "Пул первого".

"Я завжди вас закликаю: харчуйтеся, споживайте своє, не кидайтеся на заморське. Це сьогодні актуально звучить у плані того, що дехто, особливо серед молоді, та й, напевно, середнього віку, а може, і старшого, стали ахати й охати: "Ах, "Макдональдс" іде".

Я думаю: слава тобі Господи, що хоч іде! Але тільки місце "Макдональдса", де працюють наші люди, наші фахівці, де споживається наш товар, мають зайняти білоруси", - заявив Лукашенко.

"Запам'ятайте, ніхто інший. Ми самі повинні робити те, що колись робив цей "Макдональдс", якщо комусь це треба, і навіть краще. У нас що, булочку навпіл не можуть розрізати і засунути в ці дві половинки шматочок м'яса, картоплі і салату? Господи, хто це споживає, не знаю", - додав він.

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ВІДЕО ДНЯ

Мережа ресторанів швидкого обслуговування McDonald’s у Білорусі протягом декількох тижнів перейде на російський бренд "Вкусно – и точка".

Колишній McDonald's у Росії тепер називається "Вкусно – и точка", 12 червня перші ресторани розпочали роботу.

У травні McDonald’s ухвалив рішення про повний вихід з Росії і продав свій бізнес.

Економічна правда