Азербайджан поможет Украине поставкой оборудования для восстановления электросетей
Азербайджан поможет Украине в снабжении электротехническим оборудованием для восстановления энергетической инфраструктуры после атак россиян.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Министр энергетики Герман Галущенко провел телефонный разговор с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым.
В ходе разговора стороны уделили внимание ситуации в украинском энергетическом секторе, учитывая массированные российские обстрелы объектов энергетической инфраструктуры.
Из-за достаточно значительных масштабов повреждений после последней атаки 23 ноября, очень важна помощь международных партнеров, которые предоставляют материалы и оборудование для проведения восстановительных работ.
"Стороны договорились о сотрудничестве для помощи украинскому энергосектору, в частности, в поставках электротехнического оборудования", - резюмировали в Минэнерго.
Напоминаем:
Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел экстренные телефонные разговоры с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон и руководством Минэнерго США о разрушительных последствиях ракетных обстрелов 23 ноября для украинской энергосистемы.