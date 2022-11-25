Азербайджан поможет Украине поставкой оборудования для восстановления электросетей

Азербайджан поможет Украине в снабжении электротехническим оборудованием для восстановления энергетической инфраструктуры после атак россиян.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Министр энергетики Герман Галущенко провел телефонный разговор с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым.

В ходе разговора стороны уделили внимание ситуации в украинском энергетическом секторе, учитывая массированные российские обстрелы объектов энергетической инфраструктуры.

Из-за достаточно значительных масштабов повреждений после последней атаки 23 ноября, очень важна помощь международных партнеров, которые предоставляют материалы и оборудование для проведения восстановительных работ.

"Стороны договорились о сотрудничестве для помощи украинскому энергосектору, в частности, в поставках электротехнического оборудования", - резюмировали в Минэнерго.

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел экстренные телефонные разговоры с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон и руководством Минэнерго США о разрушительных последствиях ракетных обстрелов 23 ноября для украинской энергосистемы.