Правительство одобрило привлечение еще полмиллиарда долларов финансирования от МБРР

Кабинет Министров принял решение привлечь четвертое дополнительное финансирование в размере 500 миллионов долларов от Международного банка реконструкции и развития.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Кредит будет предоставлен на льготных условиях как гарантия Великобритании в рамках реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине", - пояснили в Минфине.

Срок погашения кредита – 18,5 лет с пятилетним льготным периодом. Процентная ставка – 0,25% годовых (начисляется на неиспользованную часть ссуды).

Привлеченные средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета на выплаты социальной помощи семьям с детьми, заработной платы работникам государственных учреждений высшего образования, а также коммунальных услуг.

Также правительство поддержало проект распоряжения президента об образовании делегации Украины для участия в переговорах с МБРР по заключению Соглашения о ссуде между Украиной и МБРР. А также полномочия министра финансов Сергея Марченко на подписание соглашения.

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