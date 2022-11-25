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Правительство одобрило привлечение еще полмиллиарда долларов финансирования от МБРР

Пятница, 25 ноября 2022, 18:28 - Анастасия Жарикова

Кабинет Министров принял решение привлечь четвертое дополнительное финансирование в размере 500 миллионов долларов от Международного банка реконструкции и развития.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Кредит будет предоставлен на льготных условиях как гарантия Великобритании в рамках реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине", - пояснили в Минфине.

Срок погашения кредита – 18,5 лет с пятилетним льготным периодом. Процентная ставка – 0,25% годовых (начисляется на неиспользованную часть ссуды).

Привлеченные средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета на выплаты социальной помощи семьям с детьми, заработной платы работникам государственных учреждений высшего образования, а также коммунальных услуг.

Также правительство поддержало проект распоряжения президента об образовании делегации Украины для участия в переговорах с МБРР по заключению Соглашения о ссуде между Украиной и МБРР. А также полномочия министра финансов Сергея Марченко на подписание соглашения.

Напоминаем:

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В госбюджет Украины в среду, 22 ноября, поступило 60 млн. долларов финансирования от Всемирного банка.

Украина 22 ноября получила второй транш на сумму 2,5 млрд. евро в рамках текущей исключительной восьмой по счету программы макрофинансовой помощи ЕС (МФД).

Соединенные Штаты во вторник, 22 ноября, выделяют Украине дополнительные 4,5 миллиарда гривен грантовой помощи для поддержки госбюджета.

Минфин МБРР бюджет
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