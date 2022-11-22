Україна отримала 60 мільйонів доларів пільгової позики від Світового банку
До держбюджету України у середу, 22 листопада, надійшло 60 млн доларів фінансування від Світового банку.
Про це повідомили в уряді.
Із загальної суми 50 млн доларів надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку, решта - 10 млн доларів як гарантії від Латвії.
"Ми вдячні уряду Латвії та команді Світового банку за підтримку фінансової стабільності України.
Залучені кошти дозволять Україні посилити фінансування для працівників бюджетної сфери, а також і надалі забезпечувати стійке державне управління в Україні", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Зазначені позики надали у рамках Угоди про надання Україні фінансування в межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".
Строк погашення кредиту від МАР - 10 років з 4-річним пільговим періодом, одноразова комісія - 0,25%, комісія за зобов’язання - 0,25% річних від незнятого залишку.
Водночас строк погашення кредиту від Латвії - 18,5 року з 4-річним пільговим періодом, одноразова комісія - 0,25 % та комісія за зобов’язання - 0,25 %.
Кошти спрямують на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників держорганів та бюджетних установ освітньої сфери - як на національному, так і регіональному рівнях.
Нагадуємо:
Україна 22 листопада отримала другий транш на суму 2,5 млрд євро в рамках поточної виняткової восьмої за ліком програми макрофінансової допомоги ЄС (МФД).
Сполучені Штати у вівторок, 22 листопада, виділяють Україні додаткові 4,5 мільярда гривень грантової допомоги для підтримки держбюджету.
Економічна правда