Необоснованно повышали цены: АМКУ возбудил дело против группы "Интерпайп" Пинчука

getty images

Антимонопольный комитет возбудил дело против группы "Интерпайп" по признакам нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, а именно злоупотребления монопольным положением на рынке первичной реализации товара.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

В комитете объяснили, что признаки нарушений предприятий группы, ООО "Интерпайп Украина" и ЧАО "Интерпайп НПЗ", заключаются в необоснованном повышении цен на товар, а также в установлении этими компаниями разных условий к равнозначным соглашениям с покупателями товара без обоснованных на это причин.

"Проанализировав ценовое поведение Группы ИНТЕРПАЙП, Комитет, на момент открытия дела, не выявил объективные причины (факторы), которые могли бы быть причиной повышения цен на товар Группы в течение исследуемого периода", – говорится в сообщении.

Также АМКУ не выявил зависимости между динамикой отпускных цен на товар и составляющими их себестоимости, в частности – изменения стоимости заготовки, изменения заработных плат и т.п. А также не выявил взаимосвязи между количеством товара, закупленного разными покупателями, и его ценой при других одинаковых условиях договора.

Напоминаем:

Один из крупнейших производителей стали в Украине, Интерпайп Виктора Пинчука, из-за войны войны и сокращения производства показал сокращение EBITDA на 63% в годовом исчислении за первый квартал.