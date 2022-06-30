Через війну Інтерпайп Пінчука скоротив EBITDA на 63% першому кварталі

Один з найбільших виробників сталі в Україні, Інтерпайп Віктора Пінчука, через війну та скорочення виробництва показав скорочення EBITDA на 63% у річному вимірі за перший квартал.

Про це повідомила пресслужба Інтерпайпу.

Так, за перші три місяці року виробництво сталі зменшилось на 16% у річному вимірі до 163 тис. тонн, труб – на 12, до 97 тис. тонн, а залізничної продукції – на 43% до 23 тис. тонн.

Продажі компанії знизилися на 10% до 140 тис. тонн. Попри це, завдяки світовим цінам на сталь, дохід від реалізації продукції збільшився на 19% до 239 млн доларів – передусім завдяки зростанню доходу від продажу труб на 47%, до 181 млн доларів.

Прибуток підприємства до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань (EBITDA) скоротився на 63%, до 15 млн доларів. Крім втрати обсягів продажів та додаткових логістичних і транспортних витрат через вторгнення, на фінансові результати додатково негативно вплинуло подорожчання основних сировинних ресурсів: металобрухту, електроенергії та природного газу.

У компанії кажуть, що перші два місяці року кон’юнктура світових ринків була позитивна, але після 24 лютого керівництво вирішило повністю призупинити виробництво. Це і призвело до зменшення виготовлення труб у першому кварталі.

Наприкінці березня Інтерпайп почав поступово відновлювати відвантаження, а з квітня розпочав поетапний запуск виробництва. У травні запрацював електросталеплавильний комплекс, а компанія почала поступово збільшувати обсяги виробництва та відвантаження.

Але, як розповів в.о. гендиректора компанії Андрій Коротков, Інтерпайп наразі не може повернутись до довоєнних обсягів виробництва, оскільки війна зламала звичні ланцюжки поставок, чорноморські морські порти заблоковані, у країні великий дефіцит пального, а транспортна інфраструктура постійно руйнується ворогом. "Нові ланцюги постачання та логістики знаходяться в процесі перебудови та формування", – додав він.