Оператор связи Veon, владеющий "Билайн", выходит с российского рынка

Нидерландский холдинг Veon, на четверть принадлежащий LetterOne Михаила Фридмана, заявил о продаже своего российского бизнеса Vimpelcom местному топ-менеджменту за 2,2 миллиарда долларов (130 миллиардов рублей).

Об этом сообщает Reuters.

Veon в России управляет брендом Beeline, на который приходится около половины дохода группы. Также руководит Beeline в Казахстане и "Киевстар" в Украине.

В компании рассчитывают провести сделку по продажам до 1 июня.

В Veon распрвели, что выкуп руководством "ВымпелКома" оценивался в 370 миллиардов рублей.

Агентство добавляет, что, несмотря на то, что Veon продается со скидкой, соглашение является относительно редким примером перехода денег между сторонами, поскольку компании пытаются выйти из России.

"Выкуп наших российских подразделений менеджментом принесет пользу всем участникам. Клиенты и сотрудники увидят плавный переход, инвесторы и обладатели облигаций увидят сокращение задолженности нашего баланса, а Veon сможет сосредоточиться на стратегии цифрового оператора в странах, где работает компания", - сказал генеральный директор Veon Каан Терзиоглу Reuters.

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Напоминаем:

Нидерландский холдинг Veon заявил о намерении выйти из собственности российского оператора связи "ВымпелКом", работающего под брендом "Билайн".

Экономическая правда