Фрідман та партнери продають російського телеком-оператора "Білайн"

Нідерландський холдинг Veon, що на чверть належить LetterOne Міхаіла Фрідмана, заявив про намір вийти з власності російського оператора зв’язку "Вимпелком", що працює під брендом "Білайн".

Про це повідомляє російське ЗМІ Коммерсант з посиланням на заяву компанії та співрозмовників на ринку.

На компанію була накладена низка регуляторних обмежень у зв'язку з тим, що акціонером зареєстрованої у Нідерландах компанії є іноземний холдинг з країни, що наклала на РФ санкції. Зокрема, з 2023 року структури міжнародних груп компаній, які ведуть бізнес у РФ, з часткою прямого або опосередкованого володіння понад 10% не зможуть брати участь у держзамовленні.

"Це призвело до того, що компанія перебуває в менш вигідному становищі порівняно з іншими гравцями телеком-ринку"", – заявили у компанії.

Ймовірно, що йдеться про передачу управління російським бізнесом топ-менеджменту. Передача активу в російську юрисдикцію дозволить Veon уникнути можливих санкцій, а "Вимпелкому" – задовольнити вимоги регулятора.

Нідерландський холдинг Veon оголосив про проведення конкурсного процесу продажу щодо свого російського активу "Вимпелком". Наразі Veon вивчає варіанти, щоб "забезпечити досягнення оптимального результату для всіх зацікавлених сторін".

Російським "Вимпелком" володіє нідерландський холдинг Veon, 25% якого належить Letterone Holdings Міхаіла Фрідмана та Пьотра Авена.

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За даними Veon, за другий квартал 2022 року на Росію припадало понад половину виручки холдингу, тобто понад 1 млрд дол.

В Україні Veon є власником оператора Київстар.