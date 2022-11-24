Питание ЗАЭС возобновлено. Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС запускают энергоблоки

После обесточения в результате российской ракетной атаки 23 ноября ЗАЭС получила питание собственных потребностей от энергосистемы Украины. На энергоблоках Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС проводятся пусковые операции.

Об этом заявили в "Энергоатоме".

Отмечается, что 23 ноября в результате снижения частоты в энергосистеме из-за повреждения энергоинфраструктуры произошло срабатывание аварийной защиты на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС. Все энергоблоки этих станций автоматически отключены от электросети.

"Временно оккупированная Запорожская АЭС, не работающая с сентября этого года, перешла в режим полного блэкаута с запуском всех дизель-генераторов. Таким образом, впервые за 40-летнюю историю украинской атомной энергетики все энергоблоки АЭС были отключены", – пояснили в госкомпании. .

Подобная ситуация предусмотрена регламентами эксплуатации атомных станций, которые оборудованы надежными системами безопасности, а персонал имеет необходимый уровень квалификации и знаний для оперативного реагирования.

Однако это не должно успокаивать. Ведь существует реальная опасность ядерной и радиационной катастрофы, несущих обстрелы всей территории Украины российскими крылатыми и баллистическими ракетами, и огромный риск поражения атомных станций", - говорится в заявлении.

По состоянию на 12:17 Запорожская АЭС получила питание собственных потребностей от энергосистемы Украины. Все дизель-генераторы отключены и переведены в чередование.

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В то же время, на энергоблоках Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС проводятся пусковые операции.

"В течение дня при готовности энергосистемы блоки этих станций будут подключены к электросети, поставки электроэнергии для нужд наших граждан и экономики страны будут возобновлены", – резюмировали в компании.

Напомним:

После того, как в среду все украинские атомные электростанции выключились из сети, к концу четверга они снова будут работать в украинскую энергосеть, что существенно снизит дефицит в ней.

Экономическая правда